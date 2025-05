Mara Venier litiga con un giornalista e il clima si infiamma | botta e risposta lei perde la pazienza

Nel cuore del Festival della TV di Dogliani, Mara Venier, icona della televisione italiana, ha vissuto un acceso scontro verbale con un giornalista. Nonostante i malesseri dovuti a un'influenza, ha scelto di non mancare all'appuntamento con il suo pubblico. La situazione è rapidamente degenerata, portando a un botta e risposta infuocato che ha catturato l'attenzione di tutti i presenti.

Nel cuore del Festival della TV di Dogliani, una delle protagoniste più amate della televisione italiana si è trovata al centro di un acceso scontro verbale. Mara Venier, nonostante fosse debilitata da un’influenza, ha voluto fortemente partecipare all’evento per non deludere il suo pubblico. Accolta con affetto e calore, ha confermato ancora una volta il suo spirito combattivo e la sua dedizione al mestiere. Ma quella che doveva essere una tranquilla conversazione pubblica si è trasformata in un momento di tensione, destinato a far discutere. Mara Venier e il “trappolone” del giornalista: ecco cosa è successo... 🔗 Leggi su Donnapop.it © Donnapop.it - Mara Venier litiga con un giornalista e il clima si infiamma: botta e risposta, lei perde la pazienza

Cosa riportano altre fonti

Mara Venier litiga con giornalista: "Mi hai fatto il trappolone" - Mara Venier durante il festival della tv non ha voluto rispondere a una domanda su Milly Carlucci e Maria De Filippi, scatenando il pubblico sui social. Lo riporta libero.it

“Mio marito sta male. Quando dico che è l’ultima puntata ci credo davvero”: Mara Venier saluta in lacrime il pubblico di Domenica In - “Chi vivrà, vedrà”, con queste parole Mara Venier ha salutato il pubblico di “Domenica In ” nel corso dell’ultima puntata stagionale. “È la mia settima edizione consecutiva. L’anno prossimo si festegg ... ilfattoquotidiano.it scrive

Mara Venier conduce ancora Domenica In? Posto in bilico/ “Il mio sogno? Che tempo che fa” - Mara Venier resta o lascia Domenica In? Il suo destino è incerto, ma lei fa una confessione scioccante su un altro programma. Riporta ilsussidiario.net

Mara Venier si arrabbia con Mariotto: "Esci dallo studio..." - Domenica In 05/12/2021