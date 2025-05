Mara Venier cancellata Elisa Isoardi al suo posto | il nuovo programma su Rai1

Rai1 annuncia un cambio radicale nei suoi palinsesti: Mara Venier sarà sostituita da Elisa Isoardi nel sabato pomeriggio con il nuovo programma "Le Stagioni dell'Amore". Dopo mesi di speculazioni, la conferma della cancellazione della trasmissione condotta da Venier segna un importante passaggio nell'intrattenimento italiano, promettendo nuove dinamiche e sorprese per il pubblico.

Mara Venier fuori dal sabato pomeriggio: Rai1 cambia volto. Una nuova rivoluzione si profila all'orizzonte nei nuovi palinsesti di Rai1. Dopo mesi di voci e indiscrezioni, arriva la conferma: Le Stagioni dell'Amore verrà cancellato. La trasmissione condotta da Mara Venier, partita a novembre 2024, non è mai riuscita a imporsi come appuntamento fisso del sabato pomeriggio. Con una media dell'11% di share e circa 1,3 milioni di telespettatori a puntata, lo show ha mantenuto risultati discreti, ma evidentemente non sufficienti a giustificare il proseguimento. A confermare la chiusura del programma è stata la stessa Mara Venier, in un'intervista che ha lasciato poco spazio a interpretazioni...

Mara Venier saluta i telespettatori di Domenica In: «Lo faccio oggi perché la settimana prossima mi commuovo». L'imprevisto in studio - Mara Venier ha aperto la nuova puntata di Domenica In di oggi, 4 maggio, con un annuncio per il suo pubblico affezionatissimo che, ogni settimana, non si perde per nulla al mondo l'appuntamento ...

Mara Venier sta male: "Un'emorragia interna, devo fare altri tre interventi" - Un'estate decisamente da dimenticare quella 2024 per Mara Venier ... interiore che l'età non cancella. Sempre alle 14, ma ovviamente di domenica, Mara Venier tornerà alla guida del suo ...

Mara Venier, il mistero del marito Nicola Carraro in sedia a rotelle. Lei posta la storia su Instagram ma poi la cancella - Mara Venier (72) e Nicola Carraro (81) si amano da oltre 23 anni e non mancano mai di dimostrarlo sui social, condividendo foto insieme in cui appaiono sorridenti e innamorati. Hanno affrontato ...