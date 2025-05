Manutenzione delle strade di Roma la Guardia di finanza arresta cinque persone per corruzione

Un'operazione della Guardia di Finanza ha svelato un vasto sistema di corruzione legato alla manutenzione delle strade di Roma. Five arresti sono stati effettuati nell’ambito di un'inchiesta della Procura della Repubblica, rivelando una rete di società fittizie e gare pubbliche pilotate. Questo scandalo segna un nuovo capitolo nella lotta alla corruzione nella capitale, evidenziando le problematiche nella gestione degli appalti pubblici.

Un vasto sistema corruttivo, una rete di società intestate a prestanome e gare pubbliche pilotate per la manutenzione delle strade di Roma. È questo il quadro emerso dall’inchiesta condotta dalla Procura della Repubblica di Roma che, nella mattinata di oggi, ha portato all’arresto di cinque persone, tra cui l’imprenditore Mirko Pellegrini, e all’interdizione di 17 società dal contrattare con la Pubblica Amministrazione. Le accuse, gravissime, spaziano dall’associazione per delinquere alla corruzione, passando per turbata libertà degli incanti, frode nelle pubbliche forniture, trasferimento fraudolento di valori e bancarotta fraudolenta... 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it © Lanotiziagiornale.it - Manutenzione delle strade di Roma, la Guardia di finanza arresta cinque persone per corruzione

Roma, scandalo corruzione per la manutenzione delle strade: 5 arresti - C’è anche l’imprenditore Mirko Pellegrini, 46 anni – nato a Roma e residente a Frascati –, tra i 5 destinatari ... Segnala iltempo.it

Manutenzione delle strade di Roma, la Guardia di finanza arresta cinque persone per corruzione - Manutenzione delle strade di Roma, la Guardia di finanza arresta cinque persone per corruzione e altri reati ... Si legge su lanotiziagiornale.it

Roma, 5 arresti per corruzione nella manutenzione delle strade nella Capitale - L’operazione della Guardia di Finanza ha portato anche al divieto per 17 società di contrarre con la Pubblica Amministrazione. Le ipotesi di reato sono associazione per delinquere, corruzione, turbata ... Riporta tg24.sky.it