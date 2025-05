Mantova si trasforma in un laboratorio di creatività | il festival Trame Sonore 2025 reinventa la musica da camera

Mantova si prepara a diventare un laboratorio di creatività con il festival Trame Sonore 2025, che trasformerà la città in un crocevia di suoni e idee dal 29 maggio al 2 giugno. La tredicesima edizione dell'evento riscriverà le regole della musica da camera, offrendo un'esperienza unica che unisce artisti e pubblico in un ambiente ricco di storia e innovazione.

Mantova, città sospesa tra acqua e storia, si prepara a vivere una metamorfosi che la trasformerà per cinque giorni in un autentico crocevia di suoni, idee e incontri. Dal 29 maggio al 2 giugno 2025, la tredicesima edizione di Trame Sonore promette di riscrivere le regole della musica da camera, confermandosi come uno degli appuntamenti più innovativi e coinvolgenti del panorama europeo. Non una semplice rassegna di concerti, ma un'esperienza totalizzante che coinvolge artisti, pubblico e luoghi in un abbraccio creativo senza precedenti. La città diventa palcoscenico: Mantova e i suoi luoghi ritrovati