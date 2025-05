Mantello finisce dentro una macchina frantumasassi | muore operaio

Tragico incidente sul lavoro oggi a Mantello, dove un operaio di 58 anni è morto dopo essere stato risucchiato all'interno di un frantumasassi. L'episodio è avvenuto nel pomeriggio all'interno di una cava di inerti nella Bassa Valtellina, lasciando la comunità colpita da questa drammatica notizia.

Un operaio di 58 anni è stato trascinato all'interno di un macchinario frantumasassi e ha perso la vita. L'incidente sul lavoro è accaduto nel primo pomeriggio di oggi, lunedì 26 maggio, a Mantello, nella Bassa Valtellina. è accaduto all'interno di una cava di inerti. L'allarme è scattato quando l'uomo è stato trascinato dentro una tramoggia, un macchinario utilizzato per lo stoccaggio e la distruzione di materiali. Sul posto sono intervenuti in poco tempo i soccorritori ma le sue condizioni erano gravissime. Le ferite non gli hanno lasciato scampo. (notizia in aggiornamento)