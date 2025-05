Manna | De Bruyne stiamo vedendo il traguardo Se Conte rimane? Il mister è il numero uno

Giovanni Manna, direttore sportivo del Napoli, ha condiviso le sue riflessioni sulla situazione della squadra durante una festa per il recente scudetto. In un’intervista, ha parlato dell'interesse per De Bruyne e delle ambizioni future, sottolineando l'importanza della conferma di Conte come allenatore. Manna ha espresso cauta fiducia riguardo al raggiungimento degli obiettivi, mantenendo alta la speranza tra i tifosi.

Manna: «De Bruyne, stiamo vedendo il traguardo. Se Conte rimane? Il mister è il numero uno» Giovanni Manna, direttore sportivo del Napoli, intervistato a Radice durante la festa per lo scudetto. «De Bruyne? Stiamo vedendo il traguardo. Non vogliamo illudere nessuno, però stiamo lavorando in quella direzione. Speriamo di poter regalare ai nostri tifosi un nuovo calciatore perché tutta la squadra se lo merita. Vogliamo alzare il numero di profili all’interno della rosa, lavorare sulla qualità. Siamo abbastanza pronti, oggi ci godiamo questa giornata meravigliosa e con calma da domani ci pensiamo... 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Manna: «De Bruyne, stiamo vedendo il traguardo. Se Conte rimane? Il mister è il numero uno»

Il Mattino: “Napoli, tra De Bruyne, Sudakov e l’asse con Bologna: le strategie di Manna per il futuro” - Il mercato del Napoli è in fermento, con strategie chiare per il futuro. Secondo Il Mattino, il club azzurro sta lavorando su giocatori chiave come De Bruyne e Sudakov, mentre si sviluppano relazioni strategiche con Bologna. 🔗continua a leggere

Altro che De Bruyne: Manna ne prende uno ancora più forte | Superata la concorrenza di mezz’Europa - Il Napoli ha messo nel mirino un calciatore di altissimo livello, surclassando la concorrenza di diversi club europei. 🔗continua a leggere

Manna: “A Napoli si prova qualcosa di incredibile. Vogliamo rendere orgogliosi i tifosi”, poi l’annuncio su De Bruyne - A Napoli si vivono emozioni uniche: l’attesa per il match contro il Cagliari è palpabile, con l’obiettivo di scrivere un’altra pagina di storia dopo l’impresa di due anni fa. 🔗continua a leggere

Manna conferma: "De Bruyne? Ci lavoriamo da tempo. Su Conte..." - Kevin De Bruyne si appresta a diventare un calciatore del Napoli, si tratta di un grandissimo colpo da parte della squadra azzurra. Arrivano conferme anche da Giovanni Manna che ha confermato come la ... 🔗Scrive msn.com

Napoli, Manna: “Stiamo lavorando per De Bruyne e non solo. Conte? Non ha rivali” - Le parole del direttore sportivo del Napoli Giovanni Manna sulle trattative ma anche sul futuro di Antonio Conte ... 🔗Segnala gianlucadimarzio.com

Napoli, De Laurentiis annuncia: “De Bruyne ha comprato una villa bellissima in città” - 26 Maggio 2025 - 15:49 De Laurentiis annuncia in diretta televisiva la trattativa quasi conclusa per portare De Bruyne a Napoli: ha già acquistato una villa. Francesco Pipitone Kevin De Bruyne al Napo ... 🔗Scrive msn.com