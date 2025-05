Manila Esposito | Orgogliosa delle esordienti Alice D’Amato | Arrivata tirata percorso in salita

Manila Esposito esprime la suaorgoglio per le esordienti, in particolare per Alice D'Amato, che ha affrontato un percorso arduo. L'Italia ha conquistato per la quarta volta il titolo di Campionesse d'Europa, il terzo in quattro edizioni, vincendo la prova a squadre a Lipsia (Germania) e confermando la propria superiorità nel panorama continentale.

Campionesse d'Europa per la quarta volta nella storia, la terza nelle ultime quattro edizioni della rassegna continentale. L'Italia ha vinto la prova a squadre andata in scena a Lipsia (Germania), confermandosi così sul gradino più alto del podio nella gara che premia la profondità e la caratura del movimento ginnico di un'intera Nazione. A fare suonare l'Inno di Mameli sono state le veterane Manila Esposito e Alice D'Amato, affiancate dalle debuttanti Sofia Tonelli, Giulia Perotti ed Emma Fioravanti. Manila Esposito è risultata la migliore sul giro completo e al corpo libero, qualificandosi alla finale anche alla trave e alle parallele asimmetriche...

