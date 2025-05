Manifestazione a Roma contro il dl sicurezza | scontri con i manifestanti

Oggi, Roma è stata teatro di una manifestazione contro il Decreto Sicurezza, con scontri tra i manifestanti e le forze dell'ordine in Piazza Barberini. La tensione è salita durante il corteo, che ha visto lanci di bottiglie e risse, riflettendo il malcontento di un’ampia parte della popolazione nei confronti delle nuove misure di sicurezza. Si intensificano le preoccupazioni per la gestione dell’ordine pubblico.

Durante la manifestazione contro il Decreto Sicurezza che si è svolto oggi nella Capitale, sono scoppiati scontri tra i manifestanti e le forze dell'ordine in Piazza Barberini Grande tensione stamane per le vie del centro di Roma durante il corteo contro il Decreto Sicurezza. Lanci di bottiglie e cariche per disperdere la folla, hanno segnato una giornata difficile per la discussione alla Camera. Il corteo, promosso dalla rete nazionale "No Ddl Sicurezza" proprio in concomitanza con la discussione parlamentare sul provvedimento, è stato disperso dalla polizia con cariche antisommossa. Dopo la trasformazione del DDL in Decreto, il Governo ha tempo fino al 12 giugno per approvare definitivamente la legge...