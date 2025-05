Manfredi un sindaco scienziato | sfilata del Napoli ad uso e consumo delle telecamere e del suo entourage

A Napoli, fervono i preparativi per la sfilata che celebra il quarto Scudetto degli azzurri, ma non mancano le polemiche. Le critiche si concentrano sull’organizzazione dell'evento, considerato più una passerella per il sindaco scienziato Manfredi e il suo entourage che una vera festa per i tifosi. In questo contesto, si torna a riflettere sul ruolo delle istituzioni nella valorizzazione della cultura calcistica partenopea.

NAPOLI, 27 MAGGIO 2025 – Manca ancora qualche ora alla partenza ufficiale della sfilata dei bus scoperti per celebrare il quarto Scudetto del Napoli, ma in città è già scoppiata la polemica sull’organizzazione dell’evento. Secondo molte voci critiche, la parata prevista per oggi si presenta come un evento “ritagliato su misura per le telecamere”, più che come una vera festa popolare. Il percorso dei bus, infatti, coprirà un tratto estremamente limitato, lasciando fuori gran parte della città. “Questo sindaco juventino è uno scienziato – commenta Antonio Corrado, un giornalista campano che segue il Napoli da decenni – costringe la gente in questo modo anche per un bicchiere d’acqua e lui se ne sta comodamente seduto nel Tennis Club Napoli” A far discutere anche l’ assenza di punti di ristoro lungo il tragitto, dove è previsto un solo bar a servire potenzialmente centomila persone... 🔗 Leggi su Primacampania.it © Primacampania.it - Manfredi un sindaco “scienziato”: sfilata del Napoli ad uso e consumo delle telecamere e del suo entourage

