Mandragora Recensione | Un Soulslike gotico che non perdona

Mandragora: Whispers of the Witch Tree è un avvincente action RPG in 2.5D che fonde abilmente le sfide dei soulslike con l’esplorazione tipica dei metroidvania. Sviluppato da Primal Game Studio, questo titolo porta i giocatori nel decadente regno di Faelduum, un mondo oscuro e corrotto, dove ogni incontro è letale e ogni scelta conta. Preparati a vivere un'esperienza intensa e immersiva che non perdona errori.

Mandragora: Whispers of the Witch Tree è un action RPG in 2.5D che unisce con maestria meccaniche soulslike e struttura metroidvania, offrendo un'esperienza intensa e atmosferica. Sviluppato da Primal Game Studio, il gioco trascina il giocatore nel regno decadente di Faelduum, una terra corrotta da un'oscura forza conosciuta come Entropia. Qui, la speranza è un'eco lontana e il male si insinua in ogni forma di vita, architettura e storia. Il protagonista è un Inquisitore, chiamato a compiere un lungo cammino tra creature deformi, sette mistiche e luoghi contaminati dalla magia, alla ricerca della verità dietro il leggendario Albero delle Streghe...

