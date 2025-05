Man United concorda il contratto quinquennale con Matheus Cunha

Il Manchester United ha ufficialmente siglato un contratto quinquennale con Matheus Cunha, un importante colpo di mercato per il club. In questo articolo riporteremo fedelmente le informazioni dell'articolo apparso su un sito inglese, per rendere accessibile a tutti i dettagli della trattativa. Per chi desiderasse leggere l’originale, il link è disponibile a fine articolo. I fan del Manchester United attendono con entusiasmo il nuovo acquisto.

Riportiamo fedelmente a voi lettori poco avvezzi con la lingua inglese l'articolo apparso poco fa da un sito inglese. Se volete cimentarvi con la lettura in lingua originale trovate il link alla fine dell'articolo. I fan del Manchester United riconoscono i giocatori dopo una partita della Premier League. (Foto di Matt McNultyGetty Images) Il Manchester United è stato fortemente legato alla mossa per l'attaccante di Wolverhampton Wanderers Matheus Cunha nelle ultime settimane, e sembra che abbiano fatto una svolta. Secondo il giornalista Ben Jacobs, il giocatore ha ora concordato un contratto di cinque anni con il club della Premier League e il Manchester United ora si avvicinerà ai lupi per quanto riguarda la mossa...

