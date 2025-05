mamma orsa con due cuccioli due avvistamenti

Nel cuore del parco dell'Alto Garda, a Toscolano Maderno, si è registrato un nuovo avvistamento di una mamma orsa con due cuccioli. Questo incontro nella zona di Persegno, a breve distanza dalle rive del Benaco, conferma la presenza di questi affascinanti grandi carnivori nel territorio bresciano, un'area già nota per la sua biodiversità e la frequente presenza della fauna selvatica.

TOSCOLANO MADERNO (Brescia) Nuovo avvistamento di un orso in provincia di Brescia: nel cuore del parco dell’Alto Garda, nel territorio di Persegno Tra Gargano e Toscolano Maderno, a circa 12 chilometri dalle rive del Benaco. Una zona, questa, non nuova all’incontro con questo tipo di grande carnivoro. La novità è che, stavolta, l’animale era accompagnato da due cuccioli. L’avvistamento è avvenuto non distante dall’agriturismo San Lorenzo. A notare l’orsa sono state due persone, moglie e marito, che stavano lavorando in un appezzamento agricolo. Da lontano hanno visto l’animale, che probabilmente non li ha notati... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it