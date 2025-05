Maltempo allerta meteo gialla per temporali domani martedì 27 maggio | le regioni a rischio

Domani, martedì 27 maggio, l'Italia si prepara a un'improvvisa ondata di maltempo a causa di una perturbazione in arrivo. Il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un'allerta gialla in quattro regioni, avvisando dei rischi idrogeologici e di violenti temporali in particolare al Nord e nelle zone interne del Centro-Sud. Scopriamo insieme i dettagli e le aree maggiormente colpite.

Atteso il passaggio di una perturbazione che domani, martedì 27 maggio, porterà maltempo al Nord e nelle zone interne del Centro-Sud. Per questo il Dipartimento della Protezione Civile ha disposto l'allerta gialla in quattro regioni per rischio idrogeologico e temporali. Ecco tutti i dettagli... 🔗 Leggi su Fanpage.it © Fanpage.it - Maltempo, allerta meteo gialla per temporali domani martedì 27 maggio: le regioni a rischio

