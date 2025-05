Malore mentre taglia l' erba con il decespugliatore a pochi passi da casa muore 70enne

Tragedia a Pieve del Grappa, dove un uomo di 70 anni è morto mentre stava tagliando l'erba con un decespugliatore a pochi passi da casa. L'incidente si è verificato nel primo pomeriggio del 26 maggio, quando l'anziano è stato colpito da un malore improvviso, lasciando sconvolta la comunità locale.

Stava tagliando l'erba con il decespugliatore, in un pendio adiacente all'abitazione, quando è stato improvvisamente colpito da un malore improvviso che non gli ha lasciato scampo. La tragedia si è consumata nel primo pomeriggio di oggi, 26 maggio, a Pieve del Grappa, in località San Liberale.

