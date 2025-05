Malore in cima al Monte Strega Salva in elicottero

Un'escursionista in solitaria ha raggiunto la vetta del monte Strega, ma lì ha subito un malore a causa di un drastico calo di zuccheri. Nonostante la situazione critica, ha mantenuto la lucidità e ha contattato il 112 per chiedere aiuto. L'intervento tempestivo dell'elicottero ha permesso di portarla in sicurezza. Una storia di coraggio e determinazione ad alta quota.

Era partita da sola e da sola ha raggiunto la vetta ma una volta arrivata alla meta ha accusato un malore. Un drastico calo di zuccheri, forse per lo sforzo effettuato. Protagonista una escursionista che ha avuto la forza di chiamare il 112, da quasi 1.300 metri di altezza e chiedere aiuto. E’ successo ieri pomeriggio sul Monte Strega, una montagna dell’Appennino umbro-marchigiano, molto amata dagli amanti di leggende ed esoterismo, sotto il comune di Sassoferrato. La chiamata della donna è arrivata poco prima delle 14. Sono stati attivati i vigili del fuoco di Fabriano e un equipaggio del soccorso alpino... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Malore in cima al Monte Strega. Salva in elicottero

