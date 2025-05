Malore in bicicletta muore a 64 anni Addio al geometra Adriano Brugnoli

Un tragico malore in bicicletta ha tolto la vita a Adriano Brugnoli, 64 anni, geometra benvoluto e appassionato ciclista. Ieri mattina, durante un giro in Appennino, si è accasciato improvvisamente sotto gli occhi dei compagni di squadra. L’incidente è avvenuto intorno alle 10.30, nei pressi della frazione di Gombio, nel comune di Castelnovo Monti, lasciando un vuoto incolmabile tra chi lo conosceva.

Si è accasciato all'improvviso, sotto gli occhi dei suoi compagni di squadra. Adriano Brugnoli, 64 anni, è venuto a mancare ieri mattina durante un giro in bici in Appennino. Poco prima delle 10.30, all'altezza della frazione di Gombio (comune di Castelnovo Monti), la sua pedalata ha iniziato a rallentare. D'un tratto si è fermato, cadendo a terra. I suoi amici, anche loro ciclisti della polisportiva Campeginese, hanno allertato subito i soccorsi. Nonostante i numerosi tentativi di rianimazione da parte degli operatori del 118, purtroppo per Brugnoli non c'è stato nulla da fare. Sposato e padre di famiglia, era originario di Campegine e residente a Cadelbosco Sopra...

