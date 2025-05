Malore in bici morto manager di 52 anni

L'uomo e' stato trovato a terra, a pochi passi dalla sua bici, da alcuni passanti che stavano andando ad assistere al passaggio del Giro d'Italia... 🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Malore in bici, morto manager di 52 anni

