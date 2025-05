Malore in acqua turista muore a Bibione Pineda

Un tragico incidente si è verificato a Bibione Pineda, dove una turista tedesca di 81 anni è morta annegata dopo aver accusato un malore mentre nuotava. L'episodio si è consumato lunedì pomeriggio, lasciando sconvolta la famiglia e la comunità locale. Ulteriori dettagli sull'accaduto e le circostanze del malore verranno rivelati nei prossimi sviluppi.

Si è immersa in acqua per un bagno e si è sentita male, poi è annegata. Drammatico epilogo lunedì pomeriggio verso le 16.30 per una signora tedesca di 81 anni che era in vacanza con i parenti ed è stata colta da un malore mentre faceva il bagno in mare. Si trovava sul tratto di spiaggia... 🔗 Leggi su Veneziatoday.it © Veneziatoday.it - Malore in acqua, turista muore a Bibione Pineda

