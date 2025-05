Malgioglio rivela a chi lascerà tutta la sua eredità | ormai ha deciso

Cristiano Malgioglio ha finalmente svelato a chi lascerà tutta la sua eredità, sorprendendo tutti con un annuncio inatteso durante la trasmissione "Verissimo". In un momento di grande emozione, ha rivelato anche di essersi sposato, lasciando senza parole la conduttrice Silvia Toffanin e suscitando un applauso entusiasta dal pubblico. La sua decisione segna un importante capitolo nella vita del celebre personaggio televisivo.

Personaggi tv. "Ecco a chi lascerò tutta la mia eredità", Malgioglio ormai ha deciso: l'annuncio spiazza tutti – Cristiano Malgioglio si sposa. Sì, davvero. Lo ha detto in diretta tv a Verissimo, scatenando lo stupore di Silvia Toffanin e un applauso immediato del pubblico in studio. Dopo anni di allusioni, misteri e una discrezione che non gli somiglia affatto, il paroliere più istrionico della tv italiana ha deciso di ufficializzare una notizia che molti già sospettavano.