Malgioglio | Mi sposo così gli lascio la mia eredità A nozze con Onur imprenditore turco di 42 anni

"Mi sposo, così gli lascio la mia eredità". Parola di Cristiano Malgioglio, fiero dei suoi 80 anni e orgoglioso del suo fidanzato 42enne. Il famoso ed eccentrico paroliere ha annunciato a Verissimo che sposerà presto il fidanzato turco. "Alessandra Celentano sarà la mia testimone di nozze", ha aggiunto. Quando? "Sarà prestissimo, ma non abbiamo ancora fissato la data". Presto ma non quest'estate perché è impegnato con il suo tour. La notizia è stata "affidata" a Silvia Toffanin, durante un'intervista di domenica scorsa. Malgioglio: mi sposo con Onur, così gli lascio l'eredità. L'artista, che ha compiuto 80 anni lo scorso 23 aprile, ha spesso parlato a "Verissimo" della sua storia d'amore con Onur, che vive in Turchia e ha quasi 40 anni meno di lui...