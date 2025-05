Malesia | Kuala Lumpur ospita roadshow di China International Supply Chain Expo

Il 26 maggio 2025, Kuala Lumpur ha ospitato un roadshow dedicato alla terza edizione della China International Supply Chain Expo. Questo evento ha enfatizzato l’importanza della cooperazione tra la Cina e i paesi dell'ASEAN, offrendo una piattaforma per approfondire le relazioni commerciali e logistiche. I partecipanti hanno immortalato l’occasione con una foto di gruppo, simboleggiando l'impegno verso una sinergia economica sostenibile.

I partecipanti posano per una foto di gruppo durante un roadshow per la terza edizione della China International Supply Chain Expo, tenutasi a Kuala lumpur, in Malesia, oggi 26 maggio 2025. L’evento si e’ tenuto oggi, mettendo in evidenza l’ulteriore cooperazione tra la Cina e i Paesi dell’Associazione delle nazioni del Sudest asiatico (ASEAN) per migliorare il coordinamento nello sviluppo industriale e della catena di approvvigionamento. All’evento hanno partecipato quasi 200 rappresentanti di agenzie di promozione del commercio e degli investimenti, associazioni imprenditoriali e imprese provenienti dalla Cina e dai Paesi ASEAN... 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Malesia: Kuala Lumpur ospita roadshow di China International Supply Chain Expo

Kuala Lumpur - Kuala Lumpur, spesso abbreviata in KL, è la capitale della Malesia, un crocevia di culture, storia e modernità, a volte definita: conosciuta per il suo skyline dominato dalle iconiche Petronas ... 🔗siviaggia.it scrive

Visitare la Malesia: guida turistica per Kuala Lumpur - Dunque, consigli sulle guide da acquistare per visitare Kuala Lumpur in soli tre giorni, tutto il territorio della Malesia e le affascinanti Melaka e Penang. Guida Un viaggio in Malesia è certamente ... 🔗Come scrive viaggiamo.it

Malesia: 5 cose da sapere prima di partire - Altrettanto interessante è la città storica di Malacca, a due ore e mezzo da Kuala Lumpur, che ospita alcuni dei monumenti culturali più importanti della Malesia risalenti al XVI secolo. 🔗Secondo turismo.it