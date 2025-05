' Maledetta nostalgia' all' Afrobar

Preparati a rivivere le emozioni più intense con "Maledetta Nostalgia" all'Afrobar di Catania! Venerdì 30 maggio 2025, unisciti a noi per una notte di canti e lacrime, dove celebrare il passato diventa un'occasione per condividere insieme le nostre storie. Non perdere l’opportunità di vivere questa festa senza vergogna: prevendite online disponibili!

La festa senza vergogna torna finalmente in Sicilia. Perché cantare e piangere nella tua cameretta se puoi farlo insieme a noi? Maledetta Nostalgia: una notte per piangere insieme. Venerdì 30 maggio 2025 all'Afrobar di Catania. Prevendite online al seguente link.

