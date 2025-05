Malattie rare Sitrac | Non accessibile farmaco approvato in cheratite da Acanthamoeba

L’approvazione di un farmaco per la cheratite da Acanthamoeba solleva interrogativi sulla sua accessibilità. Il presidente di Sitrac, Vincenzo Scorcia, ha espresso preoccupazioni riguardo all'incertezza delle opzioni terapeutiche attuali, che si sono dimostrate poco efficaci nel trattamento dei pazienti affetti da questa malattia rara. In un appello all'Aifa, emerge la necessità urgente di soluzioni per garantire la salute visiva dei malati.

(Adnkronos) – "Abbiamo scritto all'Aifa: non sappiamo come poter curare questi pazienti" e gli altri approcci terapeutici utilizzati nel tentativo di salvare la vista dei pazienti "sono poco efficaci". Così Vincenzo Scorcia, presidente di Sitrac, Società italiana trapianto di cornea e superficie oculare, all'Adnkronos Salute racconta come i pazienti italiani affetti da una patologia rara .

