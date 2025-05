Malattie rare Sitrac | Non accessibile farmaco approvato in cheratite da Acanthamoeba

In un appello urgente all'Aifa, Vincenzo Scorcia, presidente di Sitrac, denuncia l'inefficacia dei trattamenti per la cheratite da Acanthamoeba, evidenziando la difficoltà nell'accesso a farmaci approvati per questa malattia rara. Sottolineando la drammatica situazione dei pazienti, Scorcia richiede soluzioni efficaci per salvaguardare la vista di chi affronta questa grave condizione.

(Adnkronos) – "Abbiamo scritto all'Aifa: non sappiamo come poter curare questi pazienti" e gli altri approcci terapeutici utilizzati nel tentativo di salvare la vista dei pazienti "sono poco efficaci". Così Vincenzo Scorcia, presidente di Sitrac, Società italiana trapianto di cornea e superficie oculare, all'Adnkronos Salute racconta come i pazienti italiani affetti da una patologia rara.

