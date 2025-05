Malattie rare Sitrac | Non accessibile farmaco approvato in cheratite da Acanthamoeba

L'accesso a farmaci cruciali per il trattamento della cheratite da Acanthamoeba continua a rappresentare una sfida per i pazienti affetti da malattie rare. Il presidente Scorcia ha sollecitato l'Aifa a garantire l'approvazione di un farmaco orfano, esprimendo preoccupazione per la mancanza di soluzioni terapeutiche efficaci e l'impatto sulla salute visiva di questi individui.

Il presidente Scorcia, 'chiesto ad Aifa di garantire ai pazienti il farmaco orfano' Roma, 26 mag. (Adnkronos Salute) - "Abbiamo scritto all'Aifa: non sappiamo come poter curare questi pazienti" e gli altri approcci terapeutici utilizzati nel tentativo di salvare la vista dei pazienti "sono po...

Malattie rare, Sitrac: "Non accessibile farmaco approvato in cheratite da Acanthamoeba" - L'approvazione di un farmaco per la cheratite da Acanthamoeba solleva interrogativi sulla sua accessibilità.

Malattie rare, Sitrac: "Non accessibile farmaco approvato in cheratite da Acanthamoeba" - (Adnkronos) - "Abbiamo scritto all'Aifa: non sappiamo come poter curare questi pazienti" e gli altri approcci terapeutici utilizzati nel tentativo di salvare la vista dei pazienti "sono poco efficaci"

