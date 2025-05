Mai sposa più bella di lei Il matrimonio a pochissimo dalla proposta | la vip ha detto Sì E che abito!

Il matrimonio della celebre popstar ha catturato l'attenzione di tutti: con una proposta a sorpresa e un abito da sogno, ha detto sì in un evento da favola. Otto anni fa, la cantante ha avuto il coraggio di aprirsi, rivelando la sua bisessualità e mostrando al mondo un lato autentico della sua identità. Scopriamo i dettagli di questa giornata indimenticabile e il suo significato e impatto.

Otto anni fa, una delle popstar più iconiche del panorama internazionale decise di raccontarsi senza filtri, aprendo al pubblico uno spaccato autentico e profondo della propria identità. Era il 2017 quando rivelò di essere attratta sia dagli uomini che dalle donne, abbracciando apertamente la sua bisessualità. Ma fu solo l'inizio di un lungo percorso di consapevolezza. Nella primavera del 2021, l'artista fece un ulteriore passo avanti, dichiarandosi ufficialmente non binaria. "Oggi sono felicissim* di condividere di più della mia vita con voi tutti. Sono fier* di farvi sapere che mi identifico nel genere non-binario e che da ora in poi cambierò ufficialmente i miei pronomi in theythem", dichiarò in un video che fece il giro del mondo