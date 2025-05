Mahmood De Martino ospite speciale al suo concerto | il bacio e la dedica del cantante

Mahmood ha reso il suo concerto un evento indimenticabile grazie alla presenza dell'ospite speciale Stefano De Martino. Durante la serata, il cantante ha dedicato un momento speciale a De Martino, ricambiato con un affettuoso bacio sulla guancia. Scopriamo insieme i dettagli di questo toccante incontro e l'atmosfera magica che ha accompagnato l'evento.

Ogni concerto di Mahmood è un evento e dunque non poteva di certo passare inosservata la presenza di un personaggio noto come Stefano De Martino. Per lui posto d'onore all'evento e una dedica del cantante che è stata ricambiata con un affettuoso bacio sulla guancia. Mahmood, la dedica e il bacio con Stefano De Martino al suo concerto. Mahmood e Stefano De Martino amici? A quanto pare sì e tra il cantante e il conduttore di Affari Tuoi ci sarebbe anche una grande stima reciproca, oltre che sincero affetto. Proprio domenica 25 maggio Mahmood si è esibito al Forum di Assago per una delle tappe del suo NLDA Tour e, per l'occasione, si è ritrovato in platea un ospite d'eccezione...