MagnoLab La rete sinergica per la filiera lunga e di fascia alta

Magnolab è la rete sinergica dedicata alla filiera lunga e di fascia alta del tessile-abbigliamento. Affondando le radici nel prestigioso distretto di Biella, simbolo del 'made in Italy', il progetto si distingue per la qualità dei suoi prodotti, affrontando con determinazione le sfide del sistema moda attuale e valorizzando un sapere artigianale unico e distintivo.

IL PROGETTO AFFONDA le radici in uno dei distretti più prestigiosi del 'made in Italy' nell'ambito del tessile-abbigliamento, quel polo di Biella che vanta ancora – malgrado le attuali difficoltà del sistema moda - una filiera completa e si posiziona, per la qualità dei propri prodotti, nella fascia più alta del mercato. Parliamo di MagnoLab, la rete di imprese tessili per l' innovazione che riunisce otto società biellesi ed è un progetto all'avanguardia a livello europeo: talmente all'avanguardia da essersi piazzato, di recente, al primo posto nella graduatoria definitiva delle proposte ammesse al finanziamento previsto dal bando Pnrr per il riciclo tessile...

Cosa riportano altre fonti

