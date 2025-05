Maggiolata Lucignanese | presenze record per la prima uscita

È stata un'inaugurazione straordinaria per la 86ª edizione della Maggiolata Lucignanese, tenutasi il 25 maggio 2025. Con presenze record, l'evento ha attirato un numero eccezionale di visitatori, segnando un inizio entusiasta e promettente per la manifestazione. Il Comitato organizzatore ha registrato oltre 7...

Arezzo, 26 maggio 2025 – È stata una prima uscita da record quella della Maggiolata Lucignanese 2025, che ieri, domenica 25 maggio, ha ufficialmente inaugurato la sua 86ª edizione con un successo di pubblico senza precedenti. Al termine della giornata, il Comitato organizzatore ha registrato oltre 7.000 spettatori paganti, quasi il doppio rispetto alla prima sfilata dell’edizione precedente. Un risultato straordinario per Lucignano, uno dei Borghi più Belli d’Italia, che si è trasformato in un autentico giardino fiorito per accogliere i visitatori accorsi da tutta la Toscana e oltre, attratti dal fascino senza tempo della Maggiolata e dall’edizione 2025 dedicata al tema “Oriente: miti e tradizioni”... 🔗 Leggi su Lanazione.it