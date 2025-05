' Maggio informa 2025' a Piazza Stesicoro

Dal 14 maggio 2025, Piazza Stesicoro ospita la decima edizione della campagna di informazione e prevenzione dei tumori al seno. Un ricco programma di eventi culminerĂ il 31 maggio, giornata dedicata alla sensibilizzazione e alla salute femminile, con la possibilitĂ di prenotare screening mammografici gratuiti per tutte le donne partecipanti. Un'importante opportunitĂ per promuovere la prevenzione e il benessere.

Dividendi a pioggia su Piazza Affari il 19 maggio, 15 miliardi per gli investitori - Il 19 maggio si preannuncia come una data memorabile per gli investitori della Borsa italiana, con un "dividendo a pioggia" che distribuirĂ circa 15 miliardi di euro.

Luchè al "Vulcano Buono" il 19 maggio. Firmacopie in piazza Capri del nuovo cd "Il mio lato peggiore" - Il 19 maggio 2025, alle ore 17.00, il Vulcano Buono ospiterĂ Luchè per un esclusivo firmacopie in piazza Capri.

Colleferro Scalo. "Siamo tutti della stessa pasta, ne abbiamo le prove". Domenica 18 Maggio alle ore 13 in Piazza San Gioacchino "pranzo all inclusive" in favore del progetto "Divento Grande" - Un evento speciale si prepara a Colleferro Scalo: domenica 18 maggio alle ore 13, in Piazza San Gioacchino, sarĂ organizzato un

Mezzi pubblici festa scudetto a Napoli per il 26 maggio. Metro Linea 1 e Funicolari (Aggiornamento) - Modifiche ANM il 26 maggio a Napoli: Metro Linea 1 e Funicolari no-stop, bus deviati o sospesi, chiusa la Funicolare Mergellina.

Campofranco. Il 30 maggio screening oncologici gratuiti in piazza San Francesco - CAMPOFRANCO. L'Amministrazione Comunale di Campofranco informa la cittadinanza che venerdì 30 maggio in piazza San Francesco, sarà presente un mezzo mobile attrezzato per effettuare screening ...

Maggio di Pizzofalcone: ecco gli appuntamenti per il gran finale - Si avvia alla conclusione con gli ultimi imperdibili appuntamenti la rassegna Maggio di Pizzofalcone 2025, promossa dalla I Municipalità di Napoli con il sostegno dell'Assessorato al Turismo del Comun ...