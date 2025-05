Maggio dei Libri | gli incontri al quartiere Nicolosi

Il Maggio dei Libri approda a Latina con un ricco programma di eventi dedicati alla lettura. Dal 31 maggio all'8 giugno, il quartiere Nicolosi ospiterà sei incontri con autori, presentazioni di libri, musica e dibattiti, offrendo un'occasione imperdibile per appassionati e curiosi di esplorare il mondo della letteratura in un'atmosfera vivace e coinvolgente. Un festival da non perdere!

