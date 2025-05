magenta boato nella notte fanno saltare il bancomat e svegliano i residenti

Una potente esplosione ha squarciato il silenzio della notte a Magenta, svegliando i residenti e trasformando la tranquillità in panico. Intorno alle 3 del mattino, un gruppo di ignoti ha fatto saltare in aria il bancomat del Banco di Desio in piazza Vittorio Veneto, causando ingenti danni e lasciando la comunità sotto shock. L’episodio solleva preoccupazioni sulla sicurezza nella zona.

Una potente esplosione ha squarciato il silenzio della notte a Magenta. Intorno alle 3 del mattino, un gruppo di ignoti ha fatto saltare in aria il bancomat del Banco di Desio situato in piazza Vittorio Veneto, nel cuore della città. L’attacco ha provocato ingenti danni alla struttura e destato grande preoccupazione tra i residenti, svegliati di soprassalto dal forte boato. L’azione, rapida e ben organizzata, sembra ricalcare lo stesso schema di un colpo avvenuto poche settimane fa ai danni della filiale della banca MPS, a poche centinaia di metri di distanza. Anche in quel caso, i malviventi avevano agito nelle ore notturne, utilizzando esplosivo per accedere alla cassaforte del bancomat e fuggendo in pochi minuti, presumibilmente con un bottino ancora in via di quantificazione... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it