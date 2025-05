Magazzino in fiamme i vigili del fuoco evitano che l’incendio si propaghi

Un incendio ha colpito un magazzino a Pontedera, in provincia di Pisa, richiedendo l'intervento immediato dei vigili del fuoco. Grazie al lavoro tempestivo della squadra del comando di Pisa, è stato possibile evitare che le fiamme si propagassero oltre il locale interrato della struttura ricettiva. L'episodio risale al 26 maggio 2025, sottolineando l'importanza della prontezza nel fronteggiare situazioni di emergenza.

Pontedera (Pisa), 26 maggio 2025 – L'incendio di un magazzino a Pontedera ha impegnato una squadra dei vigili del fuoco, del comando di Pisa, in via delle Prunacce. L'incendio ha interessato un locale interrato di una struttura ricettiva, adibito a magazzino. All'arrivo sul posto la squadra dei vigili del fuoco con tre mezzi antincendio ha prontamente estinto le fiamme, oltre a impedire che l'incendio si propagasse al resto della struttura. Effettuate verifiche strutturali del locale, intervento concluso alle ore 19 circa. Nessuna persona ferita. Ancora da accertare le cause dell'incendio...

