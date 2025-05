Mafia all' Acquasanta tornano in carcere i fratelli Gaetano e Giovanni Fontana

I fratelli Gaetano e Giovanni Fontana, noti boss dell'Acquasanta, si sono costituiti a Milano dopo l'annullamento da parte della Cassazione del provvedimento che li aveva temporaneamente liberati. L'azione giuridica, originata da un vizio procedurale, ha riportato i Fontana dietro le sbarre, evidenziando la continua lotta contro la mafia nel panorama italiano.

