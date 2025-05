Maestrale a Porto Cesareo

Porto Cesareo, un gioiello del Salento, si rivela nella sua bellezza attraverso lo scatto di Claudio De Marco, intitolato “Maestrale a Porto Cesareo”. Con questa immagine, LeccePrima lancia “La foto del giorno”, un’iniziativa che celebra la creatività dei nostri lettori, invitandoli a condividere momenti speciali catturati con la loro macchina fotografica. Un modo per raccontare il territorio e le sue storie uniche.

PORTO CESAREO - Lo scatto inviato ieri alla nostra redazione, a firma del nostro lettore Claudio De Marco, che ha scelto di intitolarlo: “Maestrale a Porto Cesareo”. *** LeccePrima intende regalare questa rubrica ai suoi lettori. Si chiama “La foto del giorno” e scopo dell'iniziativa è... 🔗 Leggi su Lecceprima.it © Lecceprima.it - Maestrale a Porto Cesareo

Monteroni, nuove corse sino a Porto Cesareo con Salento in Bus - MONTERONI - Le nuove corse sino al mare di Porto Cesareo, una delle mete turistiche più gettonate del Salento, sono un’importante passo in avanti per ... Secondo corrieresalentino.it

Parco sommerso di Porto Cesareo – al via i lavori - Sono partiti il 22 aprile scorso i lavori per la realizzazione del Parco sommerso e costiero di Porto Cesareo, un progetto promosso dal Dipartimento di Beni Culturali dell’Università del ... Segnala puglialive.net

Al via a Porto Cesareo i festeggiamenti per i 50 anni di autonomia - Stasera alle 18:00 convegno tecnico e, a seguire, conferimento di 4 cittadinanze onorarie e incontro con Don Pasta per la visione del docufilm “Cisaria”. Lo riporta leccesette.it