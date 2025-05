Madre fa gestire i soldi di casa alla figlia di 10 anni per due settimane | È stata una lezione per tutti

In un audace esperimento educativo, una madre australiana ha deciso di affidare alla sua figlia di 10 anni la gestione del budget familiare per due settimane. Con 750 dollari a disposizione, la piccola è stata chiamata a fare la spesa, pianificare acquisti e persino fare regali, imparando così il valore del denaro e l'importanza di una corretta amministrazione. Un'esperienza che ha insegnato lezioni preziose a tutta la famiglia.

