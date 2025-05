Madonna di Sotto trionfa nei playoff | promozione in Seconda categoria

La Madonna di Sotto festeggia un trionfo monumental nella sfida playoff, conquistando la promozione in seconda categoria. In un match avvincente, la squadra ha superato il Magreta con un punteggio di 2-1, grazie a una prestazione solida di tutti i giocatori. Allenati da Fullin, i ragazzi hanno dimostrato carattere e determinazione, realizzando un sogno che li porterà nel prossimo livello. Applausi e gioia per un successo tanto atteso!

MADONNA DI SOTTO 2 MAGRETA 1 MADONNA DI SOTTO: Carretti, Hajbi, Masi, Zunarelli (70’ Montagnani), Pelorosso, Tazi (70’ De Luca), Masi, Poggioli, Gazzotti, Toni, Pecorino (55’ Buono). A disp.: Balsano, Boschi, Bhairi, Buono, Nobili, Sala. All. Fullin MAGRETA: Maiello, Gaido, Lotti, Cavaletti, Beltrami, Borelli (85’ Veneselli), Ferrari, Domalchuk (69’ Juarez), Nicoli (85’ Marino), Gaspari, Patrizi. A disp.: Macchioni, Gaetti, Falcone, Lazzari, Vaccari, Cavazzuti. A disp.: All. Fini Arbitro: Lugli di Finale Reti: 55’ Ferrari, 75’ De Luca, 85’ Toni Note: spettatori 350 con folta rappresentanza ospite... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Madonna di Sotto trionfa nei playoff: promozione in Seconda categoria

Montenero di Bisaccia, realizzato dalla 1^ A della scuola Media