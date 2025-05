Madame Web doveva essere ambientato nel MCU ecco l' indizio che lo rivela

Madame Web avrebbe dovuto essere integrata nel Marvel Cinematic Universe, ma recenti rivelazioni svelano che i piani sono cambiati drasticamente. Nonostante le aspettative, il film si è rivelato un flop tra i cinecomic moderni, compromettendo le ambizioni di Sony nel costruire un universo Spider-Man coerente. Scopriamo insieme gli indizi che rivelano questa connessione perduta e le conseguenze che ne sono derivate.

Secondo una recente rivelazione, la pellicola sarebbe dovuta entrare a far parte del vasto Marvel Cinematic Universe, ma le cose sono andate diversamente Madame Web è stato uno dei peggiori flop per un cinecomic dell'era moderna e alla fine ha fatto deragliare tutti i piani per Sony's Spider-Man Universe, poi arenatosi definitivamente dopo l'uscita di Kraven - Il Cacciatore. Tuttavia, la pellicola con Dakota Johnson e Sydney Sweeney era stata inizialmente concepita per far parte del Marvel Cinematic Universe. Un ex-dipendente delo studio è infatti intervenuto su Reddit mostrando le idee iniziali per la pellicola e i riferimenti all'MCU che sarebbero stati inseriti nel marketing... 🔗 Leggi su Movieplayer.it