Macron sullo schiaffo di Brigitte | ‘Sta diventando una catastrofe’

Durante l'arrivo ufficiale in Vietnam, Brigitte Macron ha suscitato clamore mondiale con un gesto inaspettato: ha posato le mani sul volto del marito, Emmanuel Macron, davanti alle telecamere. Questo episodio, subito diventato virale, ha sollevato polemiche e interpretazioni, trasformandosi in un caso mediatico che continua a far discutere. Scopriamo cosa ha scatenato questa "catastrofe" e cosa rivela il video dell'evento.

Il gesto virale: cosa mostra il video diventato un caso. Durante l’arrivo ufficiale in Vietnam, Brigitte Macron ha compiuto un gesto che ha fatto il giro del mondo: ha messo entrambe le mani sul volto del marito Emmanuel Macron davanti alle telecamere. Il fatto è accaduto domenica, appena aperto il portellone dell’aereo presidenziale, mentre i Macron si accingevano a iniziare una visita diplomatica nel Sud-est asiatico. Il presidente francese, sorridente, era intento a parlare con qualcuno all’interno del velivolo, quando due braccia in rosso – il colore del vestito della first lady – lo hanno spinto con una mano sulla bocca e una sulla mascella... 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Macron sullo schiaffo di Brigitte: ‘Sta diventando una catastrofe’

Re Carlo invita Macron: dormirà al castello di Windsor con Brigitte - Re Carlo III ha invitato Emmanuel Macron a trascorrere una notte nel prestigioso castello di Windsor, residenza storica della defunta regina Elisabetta. 🔗continua a leggere