Macron sul presunto schiaffo da Brigitte | Stavamo scherzando

Il presidente francese Emmanuel Macron ha chiarito il presunto schiaffo ricevuto dalla moglie Brigitte, definendolo un semplice scherzo. Rispondendo ai giornalisti, Macron ha sottolineato che l'episodio è stato amplificato, precisando: "Stavamo scherzando, davvero". Le sue parole cercano di ridimensionare un momento che è diventato oggetto di discussione e polemica, trasformandosi in una "sorta di catastrofe".

Il presidente francese Emmanuel Macron ha detto ai giornalisti che il momento in cui la moglie Brigitte sembra colpirlo in volto era uno scherzo. "Stavamo scherzando, davvero, scherzando con mia moglie", ha detto, aggiungendo che l'incidente è stato ingigantito: "È diventata una sorta di catastrofe geo-planetaria". La coppia è sposata dal 2007 dopo essersi conosciuta al liceo dove lui era studente e lei insegnante. I media francesi hanno cercato di decifrare l'interazione che le telecamere hanno ripreso attraverso la porta appena aperta dell'aereo con la coppia era arrivata a Hanoi, in Vietnam... 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Macron sul presunto schiaffo da Brigitte: "Stavamo scherzando"

Macron, schiaffo da Brigitte sull’aereo presidenziale? Il video choc - Lite in volo con Brigitte? Un video subito diventato virale mostra il momento in cui, all’arrivo dell’aereo presidenziale in Vietnam, Macron sembra essere stato colpito da uno schiaffo. 🔗Lo riporta notizie.it

Macron schiaffeggiato dalla moglie: la verità sul video della polemica - Cosa è accaduto tra Emmanuel Macron e la moglie Brigitte? Il presidente francese è stato "schiaffeggiato" all'arrivo in aereo in Vietnam. 🔗Segnala msn.com

Brigitte e lo «schiaffo» a Macron sull'aereo presidenziale: la lite e il video virale (ma l'Eliseo minimizza) - Un battibecco o un semplice scherzo? Questo si stanno chiedendo centinaia di utenti sui social dopo l'uscita del video - diventato subito virale - che vede la premiere dame Brigitte ... 🔗Lo riporta ilmessaggero.it