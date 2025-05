Macron schiaffeggiato dalla moglie Brigitte all’arrivo a Hanoi | il video è virale

Nel suo arrivo a Hanoi, il presidente francese Emmanuel Macron è al centro di un sorprendente episodio: un presunto schiaffo da parte della moglie Brigitte. La scena, catturata in video, ha rapidamente fatto il giro del web. Nonostante le smentite iniziali da parte dell'Eliseo, l'evento ha suscitato curiosità e discussioni sul comportamento della coppia durante la visita ufficiale nel Sud-est asiatico.

Il presidente francese Emmanuel Macron è arrivato a Hanoi, in Vietnam, la sera di domenica 25 maggio, prima tappa del suo tour nel Sud-est asiatico. Mentre scendeva dall’aereo, il capo dell’Eliseo sarebbe stato schiaffeggiato dalla moglie Brigitte. In un primo momento l’Eliseo ha smentito l’accaduto, ma poi ha confermato, definendo quanto successo “soltanto una banale, piccola lite tra coniugi”. Un collaboratore di Macron ha parlato di un “battibecco” della coppia. “Si è trattato solo un momento di sfogo tra il presidente e la consorte, rilassati prima di cominciare la visita”, il commento dell’Eliseo... 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Macron schiaffeggiato dalla moglie Brigitte all’arrivo a Hanoi: il video è virale

