Macron prende una manata in faccia dalla moglie Brigitte | l’imbarazzo all’arrivo in Vietnam L’Eliseo minimizza ma non nega

Durante l'arrivo in Vietnam, un video ha catturato un momento imbarazzante tra Emmanuel Macron e sua moglie Brigitte, in cui quest'ultima sembra colpirlo con una manata in faccia. Mentre il filmato dell'Associated Press ha fatto il giro del web, l'Eliseo ha minimizzato l'accaduto, smentendo qualsiasi tensione tra i coniugi. Scopriamo cosa è realmente successo e le reazioni a questo episodio inaspettato.

La première dame Brigitte che dà una manata in faccia Emmanuel Macron? Il video, girato dall’Associated Press all’arrivo dell’aereo presidenziale francese in Vietnam, per l’inizio della serie di visite previste nel sud-est asiatico, sta facendo il giro del web. Una lite? L’Eliseo ha subito smentito: “Solo un momento di sfogo tra il presidente e la consorte, rilassati prima di cominciare la visita”. Le immagini riprendono il portellone dell’aereo aperto sulla pista di Hanoi e Macron che compare per scendere. Poi, il presidente si gira verso l’interno, si vedono comparire le due braccia di Brigitte che raggiungono il viso del presidente, come per un buffetto... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Macron prende una manata in faccia dalla moglie Brigitte: l’imbarazzo all’arrivo in Vietnam. L’Eliseo minimizza (ma non nega)

