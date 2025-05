Macron l' Eliseo giustifica lo schiaffo di Brigitte | Uno sfogo

In un episodio che ha catturato l'attenzione dei media, Brigitte Macron ha colpito leggermente il marito, il presidente Emmanuel Macron, suscitando un acceso dibattito. L'Eliseo ha difeso il gesto, definendolo un segno di complicità tra i coniugi. Questo articolo esplora le reazioni al gesto e il significato più profondo di una manifestazione di affetto in pubblico.

Lo schiaffo di Brigitte a Macron? Un esempio di complicità . È questa la giustificazione dell' Eliseo al gesto della moglie del presidente francese. Le immagini che vedono Brigitte dare un leggero schiaffo o una manata al marito non sono passate inosservate, scatenando una vera e propria polemica. "Era un momento in cui il presidente e sua moglie si stavano rilassando un'ultima volta prima dell'inizio del viaggio scherzando", ha detto a Bfmtv una persona vicina a Macron. "È un momento di complicità . Bastava questo per dare carne al fuoco ai complottisti", ha aggiunto. E per l'Eliseo si tratta di " un momento di sfogo tra il presidente e la consorte, rilassati prima di cominciare la visita"... 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Macron, l'Eliseo giustifica lo schiaffo di Brigitte: "Uno sfogo"

