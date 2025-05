Macron e lo ‘schiaffo’ di Brigitte | per l’Eliseo è solo un ‘battibecco’ | VIDEO

Nel recente video che ha catturato l'attenzione dei media, Macron si trova in aereo mentre viene raggiunto da un'affettuosa 'sberla' della moglie Brigitte, creando un momento di leggerezza e delicatezza. La scena, interpretata da alcuni come un semplice battibecco, offre uno spunto interessante sulla dinamica della coppia e sul loro rapporto, anche al di fuori del protocollo presidenziale.

Nel video, il presidente si trova all'interno dell'areo, davanti al portellone appena aperto per permetterne l'uscita. Macron però non esce e viene raggiunto al viso da due braccia, che poi si scoprono essere quelle di sua moglie Brigitte