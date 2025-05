Maceratese | incertezza sulla programmazione della nuova stagione in Serie D

La Maceratese si trova in un limbo di incertezze riguardo alla programmazione della nuova stagione in Serie D. A distanza di due settimane dalla gioiosa promozione, la situazione resta stagnante, con pochi progressi rispetto alla pianificazione. Nonostante i colloqui sostenuti, emergono ancora questioni da risolvere, rendendo necessario il primo passo per avviare un nuovo ciclo calcistico. La gestione del club dovrà affrontare sfide significative per garantire un futuro solido.

Tutto, o quasi, è come due settimane fa quando la Maceratese festeggiava la promozione in serie D, nel senso che non sono stati fatti progressi nella programmazione della nuova stagione. Anzi, c’è da compiere il primo passo e, nonostante i colloqui, c’è ancora qualcosa da risolvere perché il direttore generale Stefano Serangeli e il direttore sportivo Nicolò De Cesare possano proseguire il lavoro iniziato lo scorso anno. Certo, i due partono da un buon credito perché possono fare pesare sul piatto della bilancia la promozione in serie D, tuttavia ancora dal club non è stato ufficializzato nulla spiazzando un po’ la piazza e soprattutto i giocatori, alcuni dei quali stanno ricevendo proposte da altre realtà... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Maceratese: incertezza sulla programmazione della nuova stagione in Serie D

