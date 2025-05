Macabra scoperta a Roma | trovati due scheletri in una grotta

Una macabra scoperta ha sconvolto Roma, dove due speleologi amatoriali hanno rinvenuto due scheletri all'interno di una grotta nei pressi di via di Vigna Murata. L'insolito ritrovamento, avvenuto sabato 24 maggio, si trova a breve distanza dalla fermata della metropolitana Laurentina, gettando un'ombra inquietante su questa zona della capitale. Dettagli e curiosità sull'evento verranno approfonditi nell'articolo.

Il ritrovamento da parte di due speleologi amatoriali. Nel pomeriggio di sabato 24 maggio, due speleologi non professionisti hanno fatto una scoperta inquietante nei pressi di via di Vigna Murata, a pochi passi dalla fermata Laurentina della metropolitana di Roma. I due esploratori si erano introdotti in una cavità naturale, accessibile da via dei Corazzieri, utilizzando corde, caschetti e torce. Durante l'esplorazione, la loro attenzione è stata attirata da ossa che apparivano chiaramente umane. Senza perdere tempo, hanno allertato le autorità. Intervento delle forze dell'ordine e recupero dei resti...

