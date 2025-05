Ma se a Domenica In arrivasse De Martino L' investitura di Venier

Se Domenica In dovesse vedere l'arrivo di De Martino, l'investitura di Mara Venier sarebbe un evento di grande rilevanza. L'interesse di Fiorello per la conduzione del programma ha acceso le fantasie del pubblico, ma, almeno per ora, questa possibilità rimane un sogno. La stessa Venier, durante il recente festival, ha definito l'ipotesi come una chimera, mantenendo in sospeso le aspettative dei telespettatori.

Dopo che Fiorello aveva manifestato l'interesse di prendere le redini di Domenica In quando Mara Venier avesse lasciato la conduzione, l'idea aveva esaltato gli animi dei telespettatori. E tuttavia, almeno per ora, quell'ipotesi resta una chimera. Anzi, come l'ha definita la stessa Venier al Festival Tv di Dogliani: «Quella di Fiorello era una boutade, se l'è rimangiata e l'ha anche smentita mandando in onda un mio audio affettuosissimo. Io non ho paura di niente, certamente non della televisione e di chi vorrebbe fare Domenica In». E ancora: «Domenica In va rivista, ne stiamo parlando con il direttore Angelo Mellone... 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Ma se a Domenica In arrivasse De Martino. L'investitura di Venier

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Domenica in, ma se al posto di Venier arrivasse De Martino. Le ipotesi in Rai - Dopo che Fiorello aveva manifestato l'interesse di prendere le redini di Domenica In quando Mara Venier avesse lasciato la conduzione, l'idea ... Lo riporta iltempo.it

Alberto Matano frena su Domenica In, ma la Rai ha un piano. La svolta 'corale' con De Martino e Fialdini - Matano risponde all’investitura ricevuta dall’amica: “L’erede di Mara, al momento, è Mara”. Ma all’orizzonte c’è una Domenica In ‘corale’ a cui prenderà parte. libero.it scrive

Mara Venier, De Martino e Matano nuovi conduttori di Domenica In?/ “Li vede bene. E il mio futuro…” - Mara Venier pensa al futuro di Domenica In e spiega perché Alberto Matano e Stefano De Martino potrebbero essere la scelta migliore ... Riporta ilsussidiario.net

Stefano De Martino canta un medley per Mara Venier - Domenica In 29/09/2019