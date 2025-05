Ma che fine ha fatto il miracolo del Pnrr?

Negli ultimi mesi, il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr), strumento cruciale per la rinascita economica e sociale dell'Italia, è sembrato scomparire dal dibattito pubblico. Questo articolo si propone di analizzare le ragioni di questa apparente disattenzione e l'importanza di riaccendere l'attenzione sul Pnrr per garantire una vera trasformazione e crescita sostenibile per il paese.

