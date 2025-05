Lutto nei Planet Funk è morto Domenico Gigi Canu

Domenico Gigi Canu, chitarrista e fondatore dei Planet Funk, è venuto a mancare a 66 anni, dopo aver combattuto a lungo contro un tumore. La triste notizia è stata diffusa attraverso i canali social della band, che nel 2018 aveva già subito la perdita di un altro membro. La scomparsa di Canu segna una nuova dolorosa tappa per il gruppo e per i suoi fan.

Si è spento all’età di 66 anni Domenico Gigi Canu, chitarrista e fondatore dei Planet Funk. L’annuncio è arrivato tramite i canali social della band. A causare la morte del musicista un tumore che lo affliggeva da tempo, improvvisamente peggiorato negli ultimi giorni. Nel 2018 la band aveva perso anche Sergio Della Monica, che insieme a Canu aveva fondato i Souled Out, band che fondendosi con i Kamasutra di Marco Baroni ed Alex Neri, aveva dato vita ai Planet Funk. La band dalla formazione nel 1999 è diventata uno dei punti di riferimento per la dance europea grazie a successi come Chase The Sun, Who Said e These Boots Are Made For Walkin’... 🔗 Leggi su Open.online © Open.online - Lutto nei Planet Funk, è morto Domenico Gigi Canu

