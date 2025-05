L’uomo alla guida della Ruspa a Cervia | Ero autorizzato non ho visto la donna mi spiace

In un tragico incidente avvenuto a Cervia, Lerry Gnoli, 54enne alla guida di una ruspa, ha tragicamente investito e ucciso la bagnante Elisa Spadavecchia. Intervistato, Gnoli ha espresso il suo profondo rammarico, sostenendo di essere autorizzato per il lavoro e di non aver visto la vittima. Le sue parole evidenziano la gravità dell'accaduto e l'importanza della vita umana.

